خبير اقتصادي: الانكماش الاقتصادي وشيك وعلى الحكومة التحوط

الوكيل الإخباري- استبعد الخبير والمحلل الاقتصادي حسام عايش أن يتمكن الأردن من تحقيق النمو المتوقع بمعدل 2.7% في عام 2022.

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وقال عايش لـ" الوكيل الإخباري" إن على الحكومة التحوط بشكل أكبر وأن تراعي الأوضاع الاقتصادية الاستثنائية في العالم وتضع توقعات تناسب التقلبات المتسارعة في الاقتصاد العالمي.



وأشار إلى أن معدلات النمو للربع الرابع من العام الحالي في الأردن ستشهد انخفاضاً واضحاً، وذلك بسبب الآثار التي خلفها فيروس كورونا على العالم، وانعكاس ذلك على المملكة.



وبيّن عايش أن العالم بحالة فوضى اقتصادية وسيدخل العام الجديد بعد أن استنفذ كل القدرات على مواجهة الفيروس من خلال حزم الدعم المالية وسلاسل التوريد.



وأوضح إلى أنه على الحكومة الإستعداد بشكل أكبر، وأن توفر الإمكانات اللازمة لإقرار موازنات أكثر مرونة للتعامل مع الوضع الاقتصادي في العالم، ومع وجود تخوفات من حدوث انكماش اقتصادي بسبب المتحور الجديد أوميكرون.



وشدد عايش على أن الاكتفاء بإعداد موازنات تقليدية لن يحقق أي نمو وسيكون له أثر مالي صعب .



وكان قد توقع صندوق النقد الدولي أمس الجمعة، أن ينخفض النمو الاقتصادي العالمي بسبب ظهور سلالة أوميكرون.