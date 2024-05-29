خبير دستوري: حل مجلس النواب في أي وقت.. والاستحقاقات الدستورية واضحة

الوكيل الإخباري

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- كشف الخبير الدستوري الدكتور ليث نصراوين أن الإرادة الملكية بحل مجلس النواب التاسع عشر قد تصدر في أي وقت من الآن وذلك نظرا لقرب الاستحقاق الدستوري بإجراء الانتخابات النيابية في العاشر من أيلول المقبل.وقال نصراوين لـ"الوكيل الإخباري"، إنه إذا حُل مجلس النواب قبل 15 تموز المقبل فإن الحكومة سترحل في غضون أسبوع من موعد حل المجلس، وتشكيل حكومة جديدة لإدارة الانتخابات النيابية المقبل، أما إذا حُل مجلس النواب بعد تاريخ 15 تموز المقبل فإن الحكومة ستبقى لتدير الانتخابات.وأوضح أنه من ناحية سياسية فإن وجود السلطات الثلاث خلال احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية أمر مهم ولكن من ناحية دستورية فإن الاستحقاق الدستوري والمواعيد المحددة للاستقالة والترشح والاقتراع واضحة ولا لُبس فيها.وأشار نصراوين إلى أنه في حال رغب أحد أعضاء الحكومة بالترشح للانتخابات المقبلة فإنه يتوجب عليه أن الاستقالة قبل 60 يوما من موعد الانتخابات أي قبل تاريخ 10 تموز لخوض الانتخابات.وكان أمر جلالة الملك عبدالله الثاني، 25 نيسان الماضي، بإجراء الانتخابات لمجلس النواب بتاريخ 10 أيلول المقبل وفق أحكام القانون،