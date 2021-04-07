الأربعاء 07-04-2021
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الأربعاء، 07-04-2021 11:27 ص

بعد أن شهدت مصر الهزة صباح اليوم الأربعاء

خبير زلازل لـ الوكيل : لن تتأثر المملكة بهزة أرضية

منه
مقياس ريختر


الوكيل الإخباري- جلنار الراميني - أكد الباحث والخبير في علم وشؤون الزلازل رئيس مرصد الزلازل الأردني السابق، الدكتور محمود القريوتي، أن المملكة لن تتأثر بهزّة أرضية ، عقب ما شهدته مصر صباح اليوم الأربعاء.

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وأشار القريوتي ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أن مركز الهزة في مصر "بعيد" عن الأردن، مطمئنا الأردنيين قائلا " الأمور بخير ولا يوجد ما يدعي القلق" .

 

وشهدت مصر ، صباح اليوم الأربعاء ،هزة أرضية بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر، ووقعت على خط عرض 32.9922 شمالا، وخط طول 27.8457 شرقا، وعمق 105 كم.


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