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الأربعاء، 16-06-2021 09:48 ص

خبير زلازل لـ الوكيل: يجب مراعاة النشاط الزلزالي خلال إنشاء المشاريع العمرانية في هذه المناطق

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الوكيل الإخباري - أحمد الجراح - قال مدير مرصد الزلازل السابق محمد القريوتي،الأربعاء، إن الدراسات والأبحاث الزلزالية دلت على أن منطقة صدع البحر الميت التحويلي أو ما يسمى حفرة انهدام البحر الميت تعرضت لزلازل كبيرة وقوية خلال التاريخ الزلزالي للمنطقة وأن الدراسات الزلزالية الحديثة تدل على أن النشاط الزلزالي ما زال مستمرا.اضافة اعلان



وأضاف القريوتي لـ الوكيل الإخباري أنه لا بد من أن يتم أخذ عين الاعتبار النشاط الزلزالي خلال إنشاء المشاريع العمرانية، وأن تتم دراسات تقييم الخطر الزلزالي على المنشآت والمشاريع العمرانية بشتى أنواعها وخصوصا الكبيرة منها كالسدود والجسور والمصانع وغيرها.

 

وأكد على أنه لا بد من أن يتم تقييم المشاريع المقامة والتأكد من أنها بُنيت على أساس علمي كمنشآت مقاومة لأفعال الزلازل أم لا، لافتاً إلى أن دراسات تقييم وتخفيف المخاطر الزلزالية تعمل على تقليل الدمار الزلزالي إن حصلت زلازل كبيرة وقوية في المنطقة.

 




 

 


 

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