خبير عسكري أردني يفسر إعلان بوتين للتعبئة الجزئية

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

اعتبر الخبير العسكري اللواء المتقاعد مأمون أبو نوار إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التعبئة الجزئية للجيش ورقة ضغط وتصعيد جديد لإدارة العمليات العسكرية في أوكرانيا.

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وقال أبو نوار في حديث لـ"الوكيل الإخباري"، إن التعبئة تستهدف زيادة قوات الجيش التي خسرها في بعض المناطق من خلال تدريب الاستعانة بمقاتلين اضافيين لتعزيز الدفاعات داخل أوكرانيا، وللاستعداد لمرحلة ما بعد الاستفتاء على انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزاباروجيه إلى روسيا والمفاوضات التي تجري لاحقا.



وأعتبر أبو نوار أن إعلان التعبئة ليس إعلان ضعف بل هو استعداد أكبر لما يجري على أرض الواقع وقد يكون بمثابة إعلان حرب وخاصة أنه لم يعلن حتى اللحظة الحرب على أوكرانيا، فيما يستمر بوتين بإطلاق وصف "العمليات العسكرية الخاصة" على ما يجري في أوكرانيا.



وأشار إلى أن إعلان التعبئة يشكل ضغطا على أوكرانيا وحلف الناتو من خلال منع انضمام الأولى للحلف وأن تكون أوكرانيا منزوعة السلاح بالإضافة لضم مناطق كبيرة ومهمة في أوكرانيا إلى روسيا.



واستبعد أبو نوار لجوء بوتين إلى استخدام الأسلحة النووية.



وكان أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، التعبئة الجزئية للجيش، مشيرا إلى تعرّض بلاده لتهديدات نووية، وملوحا بما تمتلكه موسكو من أسلحة دمار شامل مضادة للأسلحة الغربية.



وعبّر مسؤولون غربيون عن قلقهم من التصعيد الروسي.