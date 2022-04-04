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الإثنين، 04-04-2022 11:30 ص

خبير فلكي يُعلق على شكل هلال رمضان في سماء الأردن

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الوكيل الإخباري - قال مقرر لجنة المواقيت والأهلة الخبير الفلكي عماد مجاهد، إن ظهور هلال شهر رمضان كبيراً وعالياً في سماء المملكة، أمس الأحد، أمر طبيعي من الناحية الفلكية. 

وأضاف مجاهد، أن الهلال تولّد الجمعة صباحاً، وعند غروب الشمس كان عمر الهلال 9 ساعات و 35 دقيقة، وهذه المدة تضاف ليومي السبت والأحد، أي 48 ساعة فيصبح عمر الهلال بعد غروب الشمس حوالي 57 ساعة و 35 دقيقة لذلك ظهر في السماء، وكأنه أبن ثلاث ليال، لذلك هذا وضع طبيعي جداً من الناحية الفلكية.

وشدد على أن صيامنا في الأردن صحيحاً معتمداً على الرؤية الفعلية للهلال يوم السبت، لأن إثبات الافتاء العام أعتمد على الحديث النبوي الشريف "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته".

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وختم بالقول :" صوموا واطمئنوا أهل الأردن". 


 




 

 


 

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