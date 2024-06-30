خبير لـ الوكيل : هكذا ستتغيّر أسعار البنزين والديزل بالاردن هذا الاسبوع

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - توقع الخبير في الشأن النفطي هاشم عقل انخفاض سعر لتر البنزين 90 بنسبة 1.6% ما يعادل 15 فلسا ، و انخفاض لتر بنزين 95 بنسبة 1.3% ما يعادل 15 فلسا، مرجحاً ارتفاع سعر لتر الديزل 5 فلس بنسبة 0.07، في تسعيرة شهر تموز المقبل .



وفي تصريح لموقع الوكيل الاخباري قال عقل ان الشهر الجاري شهد تذبذبا بأسعار خام برنت منذ بدايته حيث بدأ السعر 77 دولار وارتفع تقريبا 3-4 دولار في العشرة الايام الاخيرة، لكن تأثير هذا الارتفاع يحتاج إلى عشرة ايّام لينعكس على اسعار المشتقات النفطية.



وتابع : ما زال الطلب ضعيفا وهناك زيادة في المعروض حيث لوحظ انخفاض الاسعار بعد قرار اوبيك+ بزيادة الانتاج مع نهاية العام الحالي الذي ادى إلى تبديد مخاوف المستثمرين من نقص المعروض.

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