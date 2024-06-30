الأحد 30-06-2024
الوكيل الاخباري
 

مديرية الامن العام تنعى الشهيد محمد الفوارس

استقرار أسعار الخضار في السوق المركزي الأحد

بلاغ مرتقب بالعطلة الرسمية خلال الأيام القادمة

كلمات تفطر القلب .. زميل المسعف محمد البشتاوي ينعاه

قطر تصدر بياناً عاجلاً شديد اللهجة

نتنياهو وغالانت يناقشان اليوم الانتقال للمرحلة الثالثة من القتال بغزة

خبير لـ الوكيل : هكذا ستتغيّر أسعار البنزين والديزل بالاردن هذا الاسبوع

المرصد الأورومتوسطي: إسرائيل ترتكب مجازر واسعة بحي الشجاعية

زين تستضيف فعالية إطلاق النسخة العربية للعبة “League of Legends”

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من نابلس

الأحد، 30-06-2024 08:30 ص

خبير لـ الوكيل : هكذا ستتغيّر أسعار البنزين والديزل بالاردن هذا الاسبوع

المحروقات


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - توقع الخبير في الشأن النفطي هاشم عقل انخفاض سعر لتر البنزين 90 بنسبة 1.6% ما يعادل 15 فلسا ، و انخفاض لتر بنزين 95 بنسبة 1.3% ما يعادل 15 فلسا، مرجحاً ارتفاع سعر لتر الديزل 5 فلس بنسبة 0.07، في تسعيرة شهر تموز المقبل .

وفي تصريح لموقع الوكيل الاخباري قال عقل ان الشهر الجاري شهد تذبذبا بأسعار خام برنت منذ بدايته حيث بدأ السعر 77 دولار وارتفع تقريبا 3-4 دولار في العشرة الايام الاخيرة، لكن تأثير هذا الارتفاع يحتاج إلى عشرة ايّام لينعكس على اسعار المشتقات النفطية.

وتابع : ما زال الطلب ضعيفا وهناك زيادة في المعروض حيث لوحظ انخفاض الاسعار بعد قرار اوبيك+ بزيادة الانتاج مع نهاية العام الحالي الذي ادى إلى تبديد مخاوف المستثمرين من نقص المعروض.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
image

مديرية الامن العام تنعى الشهيد محمد الفوارس

WhatsApp Image 2024-06-30 at 9.24.54 AM

استقرار أسعار الخضار في السوق المركزي الأحد

عطلة

بلاغ مرتقب بالعطلة الرسمية خلال الأيام القادمة

1

كلمات تفطر القلب .. زميل المسعف محمد البشتاوي ينعاه

111

فيديو- مؤثر أردني يوثق لحظة تعرضه مع عائلته لحادث سير

عمل2

جامعات ومؤسسات حكومية تعلن عن فرص عمل

أخبار متعلقة
5202425131959867881868

كيف ستكون أسعار البنزين والديزل في الاردن الشهر القادم ؟