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الأحد، 12-12-2021 12:35 م

خبير مائي لـ الوكيل : هكذا يمكن أن يتخلص الأردن من أزمة فقر المياه

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الوكيل الإخباري - قال الخبير المائي الدكتور دريد محاسنة إن أزمة فقر المياه المتراكمة في الأردن لن تُحل إلا بتنفيذ مشاريع التحلية في العقبة، ونقل المياه إلى عمّان وباقي المحافظات.

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وبيّن محاسنة لـ" الوكيل الإخباري" أن مشاريع الحصاد المطري وتوسيع السدود والبرك الصحراوية وغيرها من المشاريع لا تتعدى أن تكون حلولاً مؤقتة بسيطة. 


وأشار إلى أن الحكومة لا تضع أي حلول استراتيجية طويلة المدى، موضحاً أن هناك "تلكؤ غير منطقي" في تنفيذ مشاريع التحلية.


وأوضح أنه يمكن استثمار الاموال التي تصرف على المشاريع المؤقتة بمشروع التحلية ذات البعد الاستراتيجي الدائم.  


واعلنت الحكومة، اليوم الاحد، عن توقيع اتفاقية بـ 5 ملايين يورو من هولندا لتصميم وتنفيذ مشروع حصاد مياه الأمطار لمدة 3 سنوات في محافظات الشمال.

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