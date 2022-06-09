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الخميس، 09-06-2022 01:22 م

خبير مالي للمقترضين من البنوك: رفع أسعار الفائدة في الأردن بات مؤكداً وقد يكون منفرداً

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قال الخبير المالي والاقتصادي حسام عايش، إن رفع أسعار الفائدة في الأردن بات أمراً مؤكداً، في ظل ارتفاع معدلات التضخم المُستمرة، والتي وصلت مع نهاية نيسان الماضي إلى 3.6%، وهو ما يعني حدوث تأثير على المقترضين والمستفيدين من التسهيلات البنكية من أفراد وشركات.  

وبيّن عايش، أن الأردن قد يتخذ قرار رفع أسعار الفائدة بشكل منفرد عن البنك الفيدرالي الأمريكي، "إذا استمر معدل التضخم بالارتفاع و بوتيرة متصاعدة" إلى جانب استخدام بعض الأدوات النقدية الأخرى لكبح جماح التضخم.

واضاف أن الفيدرالي الأمريكي صرح مسبقاً عن نيته رفع أسعار الفائدة من 3-4 مرات لهذا العام، وعليه فإن الأردن سيكون مجبراً على رفع الفائدة "لمنع الدولرة" .

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وأعلنت دائرة الإحصاءات العامة عن ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) في الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 2.29%، ليبلغ 104.11 مقابل 101.78 للشهر نفسه من العام الماضي.

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