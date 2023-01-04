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الأربعاء، 04-01-2023 01:59 م

خبير نفطي يبيّن أثر تعديلات نظام تسعير المحروقات على السعر المحلي

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - أوضح الخبير النفطي هاشم عقل، أن تعديل نظام تسعير المشتقات البترولية وعمولة المرخص له وتعرفته الذي صدر قبل  أيام سوف ينعكس إيجاباً على الأسعار المحلية بمقدار انخفاض قد يصل إلى 5% تقريبا من قيمة الأسعار العالمية في نهاية كل شهر.

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وقال عقل لـ " الوكيل الإخباري" إن المواطن سوف يستفيد من هذا التعديل على شقين، الأول إذا كان سعر النفط عالمياً في ذلك الشهر منخفضاً فان نسبة الانخفاض على السعر المحلي ستكون اكبر، وإذا كان السعر العالمي مرتفعاً، ستكون نسبة الارتفاع قليلة، وذلك بسبب فروق الأسعار بين البورصات، موضحاً أنه في جميع الحالات الأمر من صالح المواطن. 


ونوه أن أضافة أسواق الخليج العربي إلى أسواق سنغافورة والبحر الأبيض المتوسط لاستيراد المشتقات النفطية ينتج عنه الشراء باسعار أفضل، نظراً لان الخام الخليجي هو من انتاج نفس الدول، وبالتالي كلف التكرير والنقل ستكون أقل، وهو ما سيكون له انعكاس إيجابي على سعر الشراء وانعكاس سعر المحروقات محلياً. 


وأشار عقل إلى أن الحكومة ستساعد الشركات المستوردة عبر توجيهها إلى البورصة الأقل كلفة، وتطلب منها اعتمادها لمدة 6 أشهر لغايات الشراء بأقل تكلفة ممكنة.

 

وكانت قد صدرت الإرادة الملكية السامية، في 28 من كانون أول الماضي بالموافقة على نظام معدل لنظام تسعير المشتقات البترولية وعمولة المرخص له وتعرفته لسنة 2022، حيث أضيفت أسواق الخليج العربي إلى أسواق سنغافورة والبحر الأبيض المتوسط لاستيراد المشتقات النفطية لإعطاء مرونة تسويقية للشركات المستوردة من أجل الحصول على أقل الأسعار وفقاً لنشرة (بلاتس) العالمية المزود الرئيس لمعلومات الطاقة وأسعار المشتقات النفطية، والتي كانت تعتمد أسواق سنغافورة والبحر الأبيض المتوسط فقط قبل تعديل النظام.

 




 

 


 

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