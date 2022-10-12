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الأربعاء، 12-10-2022 09:44 ص

خبير وبائيات أردني يرجح إعلان انتهاء الجائحة مطلع العام المقبل

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الوكيل الإخباري - رجح الخبير في الوبائيات وأمين عام وزارة الصحة الأسبق الدكتور عبدالرحمن المعاني أن تعلن منظمة الصحة العالمية انتهاء جائحة كورونا مطلع العام المقبل.

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قال المعاني، إن كل الرشوحات متشابهة من حيث الأعراض، بما في ذلك أعراض كورونا التي يسببها أوميكرون (بي اي 4) و(5) وتختلط على الإنسان، وما يقرر الإصابة من عدمها هو فحص (بي سي آر).


وبين أن منظمة الصحة العالمية تريثت في الإعلان عن انتهاء جائحة كورونا لأنها تتعامل مع جميع دول العالم، فيما تظهر الإصابات في بريطانيا وأوروبا يوميا، حيث تعتمد الزيادة في الإصابات تارة، فيما تعتمد النقص تارة أخرى.


وشدد على ان التوقعات تشير إلى إعلان (كورونا) مرضا مستوطنا وموسميا العام المقبل.


ولفت المعاني إلى زيادة في نسب الرشوحات، متوقعا أن تكون الانفلونزا قاسية هذا العام بسبب توقف الناس عن استعمال أساليب الوقاية الشخصية من الفيروسات، مثل الكمامات والتعقيم.


ودعا إلى الاهتمام بأساليب الوقاية الشخصية، واتباع الحيطة والحذر، والالتزام بوسائل أكثر احترازا حتى من الكمامة، بخاصة في الأماكن المغلقة، والنظافة الشخصية، والالتزام بوسائل التعقيم، والتباعد الجسدي، إضافة إلى تهوية الأماكن المغلقة، والتطعيم بجميع الجرعات الأولى والثانية والثالثة والمعززة.


وحثّ الأشخاص الذين تجاوزوا الستين على تلقي اللقاح، إضافة للفئات ذات الإختطار العالي، ممن يعانون من أمراض مزمنة، ومرضى الكلى والسكري.


من جهته، قال استشاري الأمراض الصدرية والتنفسية الدكتور محمد حسن الطراونة: نحن الآن في موسم ارتفاع الفيروسات، واختلاف الفصول، وفي هذه الحالات ترتفع نسب الإصابة في الجهاز التنفسي العلوي.


وبين الطراونة أن منظمة الصحة العالمية تنظر الى كورونا بمفهوم عالمي وليس اقليماً أو لدولة واحدة في تقارير كورونا، مرجحا أن تعلن المنظمة انقشاع الجائحة مع انتهاء فصل الشتاء، وسيكون القرار عالميا، بحيث ينضم فيروس كورونا الى قائمة الفيروسات التنفسية الموسمية.


وقال: " ننصح المواطنين بتلقي مطعوم الإنفلونزا الموسمية بداية تشرين الأول الحالي، لافتا الى ان المطعوم يحمي من الإصابة بنسبة 70 %، ويقلل من المضاعفات الخطرة، وخاصة عند كبار السن وذوي الأمراض المزمنة". (الغد) 


 




 

 


 

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