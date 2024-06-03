خبير يحذر من انتشار كثيف للأفاعي في هذه المناطق

الوكيل الاخباري -براءة الشلالدة

حذر رئيس جمعية أصدقاء الحياة البرية خبير الأفاعي أسد الجيزاوي من انتشار كثيف للأفاعي بسبب ارتفاع درجات الحرارة .

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وقال الجيزاوي لـ "الوكيل الاخباري" إن 40 حالة لدغ تم التبليغ عنها خلال أسبوع، مضيفاً أن العام الحالي شهد أكبر نسبة حوادث لدغ مقارنة بالأعوام الماضية بحسب وصفه.



ونوه أنه تعامل مع حالات لدغ خطيرة قبل نحو ثلاث أسابيع نتج عنها إصابة شخصين ما زالوا تحت العلاج لغاية الآن.



ودعا المواطنين تفقد أماكن الرحلات ومناطق السدود والاحراش الحرجية، وفي حال العثور على أفعى التواصل مع كوادر الدفاع المدني والمعنيين، محذرا المزارعين من عدم ارتداء القفازات لتجنب حالات اللدغ أثناء قطاف الثمار.

