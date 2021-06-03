خبير يُحذر من ظهور حالات الفطر الأسود في الأردن وهذه اعراضه

الوكيل الاخباري -

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قال الخبير واختصاصي الوبائيات الدكتور عبد الرحمن المعاني، انه ليس مستبعدا ظهور بعض حالات عدوى الفطر الأسود في الأردن على الرغم من انه نادر الحدوث.وأضاف المعاني الذي شغل منصب أمين عام وزارة الصحة سابقا في تصريح له ان الأردن ليس معزولا عن العالم، واي مرض يظهر في أي بلد اخر إذا توفرت الأسباب والبيئة لظهوره في بلد ثان فمن الممكن ظهوره، وبالتالي فإن أمر وجود حالات بعدوى الفطر الأسود عندنا واردة، ويجب الانتباه الى مسبباتها لتفادي الإصابة بها قدر الإمكان.والفطر الأسود وفق المعاني هو عدوى فطرية تصيب الجيوب الأنفية او الدماغ او الرئتين، ومن الممكن ان تؤدي لتورم الأعصاب التي تخرج من الدماغ، وقد تتسبب في حدوث جلطات دماغية تسد الأوعية الدموية في مراحلها المتقدمة.أما عن اعراض العدوى، فبين ان اغلبها يكون على شكل انتفاخ او بروز بالعينين، وقشور داكنة في تجويف الأنف، والصداع الشديد، وارتفاع بالحرارة، وتغيرات في الحالة الذهنية، واحمرار الجلد فوق الجيوب الأنفية مع الم واحتقان فيها، والسعال وضيق بالتنفس، مؤكدا ان عدوى الرئة والتي تسمى فطار الغشاء المخاطي الرئوي تزداد سوءا بسرعة، وقد ينتشر الالتهاب منها الى تجويف الصدر والقلب والدماغ، وقد ينتقل الى الجهاز الهضمي والكلى.