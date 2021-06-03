الخميس 03-06-2021
الوكيل الاخباري

بلدية الزرقاء توضح تفاصيل حادثة قنص الكلب

الشواربة : آلية عمل جديدة لضبط البيع العشوائي

إضافة تهمة التسبب بالوفاة مكرر 8 لقضية مستشفى السلط

المركزي يدعو المواطنين لفتح المحافظ الإلكترونية

اعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

خبير يُحذر من ظهور حالات الفطر الأسود في الأردن وهذه اعراضه

الغذاء والدواء لـ الوكيل : لم يتم طلب إجازة لقاح سبوتنيك لايت أحادي الجرعة بالمملكة

تحذير حكومي بعد زيادة في عدد الدخولات إلى المستشفيات

139 ألف مواطن تلقوا لقاح كورونا في البلقاء

وزير الداخلية : العالم تعرض لانهيار المنظومة الصحية

الخميس، 03-06-2021 01:28 م

خبير يُحذر من ظهور حالات الفطر الأسود في الأردن وهذه اعراضه

999


 
 الوكيل الاخباري - قال الخبير واختصاصي الوبائيات الدكتور عبد الرحمن المعاني، انه ليس مستبعدا ظهور بعض حالات عدوى الفطر الأسود في الأردن على الرغم من انه نادر الحدوث.
اضافة اعلان

وأضاف المعاني الذي شغل منصب أمين عام وزارة الصحة سابقا في تصريح له ان الأردن ليس معزولا عن العالم، واي مرض يظهر في أي بلد اخر إذا توفرت الأسباب والبيئة لظهوره في بلد ثان فمن الممكن ظهوره، وبالتالي فإن أمر وجود حالات بعدوى الفطر الأسود عندنا واردة، ويجب الانتباه الى مسبباتها لتفادي الإصابة بها قدر الإمكان.

والفطر الأسود وفق المعاني هو عدوى فطرية تصيب الجيوب الأنفية او الدماغ او الرئتين، ومن الممكن ان تؤدي لتورم الأعصاب التي تخرج من الدماغ، وقد تتسبب في حدوث جلطات دماغية تسد الأوعية الدموية في مراحلها المتقدمة.

أما عن اعراض العدوى، فبين ان اغلبها يكون على شكل انتفاخ او بروز بالعينين، وقشور داكنة في تجويف الأنف، والصداع الشديد، وارتفاع بالحرارة، وتغيرات في الحالة الذهنية، واحمرار الجلد فوق الجيوب الأنفية مع الم واحتقان فيها، والسعال وضيق بالتنفس، مؤكدا ان عدوى الرئة والتي تسمى فطار الغشاء المخاطي الرئوي تزداد سوءا بسرعة، وقد ينتشر الالتهاب منها الى تجويف الصدر والقلب والدماغ، وقد ينتقل الى الجهاز الهضمي والكلى.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
e027841e-d1ba-4040-a28c-ba7410c3af81

'روبوت بايبر' في مساحة ليوان الشبابية

9a0c65af-9c0a-4bf8-845a-5f642f1d7a7a

بلدية الزرقاء توضح تفاصيل حادثة قنص الكلب

ffff

الشواربة : آلية عمل جديدة لضبط البيع العشوائي

الوكيل السلط

إضافة تهمة التسبب بالوفاة مكرر 8 لقضية مستشفى السلط

620212181258495617605

المركزي يدعو المواطنين لفتح المحافظ الإلكترونية

520212717197960897787

اعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

أخبار متعلقة
5202110162652895917017

وزارة الصحة: تسجيل 16 وفاة و 809 إصابات بفيروس كورونا

60a0ddc083415

السفيرة النرويجية: الأردن شريك مهم لتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط

727446e3-b9b9-4ed4-a0c2-0d5cf699a2ad

الأردن يؤكد أهمية توفير الحماية للشعب الفلسطيني ووقف العدوان على غزة

122020416130936873820

تفاصيل إصابات ووفيات كورونا بالمملكة اليوم

داخلية

إلغاء الاستثناءات الممنوحة سابقا للدخول عبر حدود العمري

5e342d014c59b744435003a1

الشعب الأردني يواصل دعمه لنضال الفلسطينيين