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خبير يكشف المسار القانوني للتعديلات الدستورية قبل اعتمادها

الإثنين، 27-12-2021 12:31 م

خبير يكشف المسار القانوني للتعديلات الدستورية قبل اعتمادها

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الوكيل الإخباري- قال أستاذ القانون الدستوري الأستاذ الدكتور ليث نصراوين، إن التعديلات الدستورية يجب أن تسير بالعملية التشريعية لحين إقرارها بشكل كامل. 

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واوضح نصراوين لـ " الوكيل الاخباري" أنه بعد أن أقرت اللجنة القانونية في مجلس النواب التعديلات الدستورية أمس الأحد، سيتم الدفع بها لمجلس النواب لمناقشتها واقرارها .


وبيّن، أنه بعد ذلك سينتقل مشروع القانون من مجلس النواب الى مجلس الاعيان، إلى أن يتم إقراره، ومن ثم إلى جلالة الملك للتصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية ليكون نافذا.

 

وكانت اللجنة القانونية في مجلس النواب، اقرت أمس الأحد مشروع القانون مع إجراء بعض التعديلات عليه، والتي كان أبرزها دعوة الملك لانعقاد مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية في حالة الضرورة، وتغيير مسمى المجلس بحيث يصبح "مجلس الأمن القومي" بدلاً عن الوطني، إلى جانب تعديل المادة 3 من مشروع التعديلات المقدمة من الحكومة والتي نصت على أن يكون الملك رئيسا لهذا المجلس، لأنه رأس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية.

 

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