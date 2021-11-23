الثلاثاء 23-11-2021
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الثلاثاء، 23-11-2021 08:10 ص

خبير يوضح حول اتفاقية النوايا بين الأردن والإمارات وإسرائيل

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الوكيل الإخباري - قال أستاذ العلاقات الدولية وفض النزاعات في الجامعة الأردنية الدكتور حسن المومني، إن اتفاقية إعلان النوايا بين الأردن والإمارات وإسرائيل التي تمت أمس الاثنين، هي بمثابة تعبير من الأطراف عن الرغبة في إتمام المشروع.

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وأضاف المومني لـ" الوكيل الإخباري" أنه حتماً سيتبع هذا الإعلان اتفاقية اشمل واوسع، منوهاً إلى أنه سيُحدد فيها التفاصيل الفنية والترتيبات اللوجستية، وسيتم وضع النقاط على الحروف بشأن كل ما يخص المشروع.


وبيّن أن هذه الاتفاقية قد لا يكون فيها الزام من الناحية القانونية إلا انها ضمنياً تُعبّر عن رغبة الأطراف في استمرار السير بالإجراءات والتفاصيل الخاصة بالمشروع.


وأضاف المومني أنه لا يمكن نسيان الطرف الأمريكي الذي لعب دور الوسيط في التوقيع، مؤكداً أن ذلك اعطى توقيع إعلان النوايا نوع من الجدية بين الأطراف . 


و وُقِّع في معرض إكسبو 2020 دبي الاثنين، إعلان نوايا عام بين الأردن والإمارات وإسرائيل، للدُّخول في عمليَّة تفاوضية للبحث في جدوى مشروع مشترَك للطاقة والمياه. 


وأوضح مساعد أمين عام وزارة المياه والرّي، الناطق باسم الوزارة عمر سلامة أن إعلان النوايا الذي تمّ توقيعه يعني الدخول في عملية دراسات جدوى خلال العام المقبل 2022م، من الممكن أن يحصل الأردن من خلالها على 200 مليون متر مكعب من المياه سنوياً.


و تهدف الاتفاقية إلى تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة وتحلية المياه من خلال إيجاد حلول عملية لتداعيات تغير المناخ وتأثيراته على أمن الطاقة والمياه وذلك بتمويل إماراتي في الصحراء الأردنية.


 




 

 


 

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