ختام فعاليات وعروض أردننا جنة بالمواقع السياحية والأثرية

الوكيل الاخباري - اختتمت وزارة السياحة والآثار، وهيئة تنشيط السياحة، فعاليات برنامج أردننا جنة، التي اشتملت على عروض موسيقية وفلكلورية وبازارات، وأُقيمت في غالبية مواقع المملكة السياحية والأثرية.



وقالت وزارة السياحة، في بيان اليوم السبت، إن فعاليات أردننا جنة التي أقيمت خلال الفترة من 14 تموز وحتى 30 أيلول الماضي، شارك بها العديد من الفنانين الأردنيين، وشهدت حضورا لافتا من المواطنين ومشاركة واسعة من أبناء المجتمعات المحلية في المحافظات كافة.

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