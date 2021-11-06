خدام: جفاف سد الموجب بسبب الضخ الجائر

الوكيل الاخباري - قال رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن، عدنان خدام، السبت، إنّ “أسباب جفاف سد الموجب الضخ الجائر”، لكن الأمينة العامة لسلطة وادي الأردن، منار محاسنة، عزت جفاف السد إلى “الهطل المطري المتواضع العام الماضي”.



وأضاف خدام، أن “استخدامات سد الموجب هي لري الوحدات الزراعية؛ كما يستخدم منه لغاية الشرب “أي يتم تزويد مياهنا والبوتاس وللري ولأغراض صناعية”.



وأشار، إلى أن سعة سد الموجب 30 مليون متر مكعّب.



وبين، أنه “من المتعارف في قطاع المياه أن الخط الأحمر الذي ينذر بالخطر لمستوى المياه في أي سد 40% من سعته.



محاسنة، قالت، إنّ “سد الموجب يعتمد على الهطل المطري، والعام الماضي كان الهطل متواضعا؛ لذلك فإن تخزين السدود متدنٍ”.



وأضافت المحاسنة، إنه تم إيقاف الإسالة للسد منذ الشهر الماضي، حيث تعمل السلطة على دراسة لمعرفة (الرسوبيات) في السد.



وأشارت، إلى أن “ضخ المياه من سد الموجب منتظم”.



ولفتت النظر إلى أن “استخدامات سد الموجب هي لري الوحدات الزراعية؛ كما يستخدم منه لغاية الشرب “أي يتم تزويد مياهنا والبوتاس وللري ولأغراض صناعية”.

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