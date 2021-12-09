الخميس 09-12-2021
الوكيل الاخباري

النائب الجبور تسأل الحكومة عن عدم التزام سوريا بكميات المياه للأردن

الفراية يقرر وقف الإجازات بدون راتب لجميع موظفي "الداخلية"

الطفيلة التقنية تعلق جميع فعالياتها إلى إشعار آخر

نسبة خطيرة بوفيات كورونا لغير المطعمين في المملكة

ارتفاع اسعار الدجاج 15% والاتحاد يوضح لـ"الوكيل الإخباري" الاسباب

الاربعاء المقبل مناقشة "إعلان النوايا" في مجلس النواب

مختصون لـ"الوكيل": إلزام فحص PCR للمطعمين القادمين للأردن سيشل الحركة السياحية

هكذا ردت صبا مبارك على الانتقادات بسبب فيلم (أميرة)

مطالبة بتخفيض ضريبة المبيعات للنصف في قطاع الألبسة والأحذية

الأمانة تتعامل مع 15 ملاحظة خلال المنخفض الجوي

الخميس، 09-12-2021 09:55 ص

خدام لـ"الوكيل الإخباري": لا أضرار على المزروعات في وادي الأردن

122021711054208470374


الوكيل الإخباري - أكد رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان خدام أن الرياح القوية والأمطار لم تؤثر بشكل كبير على مختلف المزروعات في منطقة وادي الأردن.

اضافة اعلان


وقال خدام لـ"الوكيل الإخباري"، إن الأضرار التي وقعت على المزروعات المحمية أو المكشوفة لا تذكر وغير مؤثرة.


وأضاف أن المزارعين يستبشرون خيرا في موسم الشتاء الحالي لري مزروعاتهم في ظل شح المياه بسبب جفاف السدود، وأثرها الأمطار على الأشجار المثمرة وإنتاجها.


وتأثرت المملكة، منذ أمس الأربعاء، بمنخفض جوي شهدت خلاله عدد من المحافظات تساقطا غزيرا للأمطار وحركة نشطة للرياح اقتلعت على إثرها عددا من الأشجار في مختلف المناطق.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1594586099321

توقيع مذكرة تفاهم بين مكافحة الفساد وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

1220216114922184597027

الفراية يقرر وقف الإجازات بدون راتب لجميع موظفي "الداخلية"

0L5A1670 cdd

نسبة خطيرة بوفيات كورونا لغير المطعمين في المملكة

61b1d8e4d8578

الطفيلة التقنية تعلق جميع فعالياتها إلى إشعار آخر

112333

ارتفاع اسعار الدجاج 15% والاتحاد يوضح لـ"الوكيل الإخباري" الاسباب

اللقاح

مختصون لـ"الوكيل": إلزام فحص PCR للمطعمين القادمين للأردن سيشل الحركة السياحية

أخبار متعلقة
مدارس خاص

بلعاوي لـ الوكيل : تحويل التعليم عن بعد إذا وصلت نسبة دخولات المستشفيات الى 60 - 70 %

9ecd1787-f961-42f6-9acb-97bac77c00da

المياه : نحو مليون م3 خزنتها السدود من اول هطول مطري- صورة

رئاسة

خطة حكومية للرقابة على الاسواق

127329

متحف الأردن يعتذر عن استقبال الزوار الأربعاء المقبل

1624623887058

وزارة الصحة تمدد دوام مراكز صحية للساعة 10 مساء طوال الشتاء