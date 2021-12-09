الوكيل الإخباري - أكد رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان خدام أن الرياح القوية والأمطار لم تؤثر بشكل كبير على مختلف المزروعات في منطقة وادي الأردن.

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وقال خدام لـ"الوكيل الإخباري"، إن الأضرار التي وقعت على المزروعات المحمية أو المكشوفة لا تذكر وغير مؤثرة.



وأضاف أن المزارعين يستبشرون خيرا في موسم الشتاء الحالي لري مزروعاتهم في ظل شح المياه بسبب جفاف السدود، وأثرها الأمطار على الأشجار المثمرة وإنتاجها.



وتأثرت المملكة، منذ أمس الأربعاء، بمنخفض جوي شهدت خلاله عدد من المحافظات تساقطا غزيرا للأمطار وحركة نشطة للرياح اقتلعت على إثرها عددا من الأشجار في مختلف المناطق.