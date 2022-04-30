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السبت، 30-04-2022 11:34 م

خدمات إربد يواصل حملة نظافة بالوسطية والشونة الشمالية

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الوكيل الاخباري - واصل مجلس الخدمات المشتركة لمحافظة اربد، حملة نظافة شاملة في بلديتي لواء الوسطية ومعاذ بن جبل بالشونة الشمالية غربي اربد، استعداداً لاستقبال عيد الفطر السعيد.

وقال رئيس المجلس المهندس محمد الشمالي، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الحملة التي تأتي بإيعاز من نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية ويقوم بها عمال مشروع العمل مقابل الأجر الذي ينفذه المجلس بتمويل من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي والتي ستستمر قبل واثناء وبعد عطلة عيد الفطر السعيد.

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