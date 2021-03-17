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خدمات التوصيل الخميس كالمعتاد للمطاعم ومحال الحلويات

الأربعاء، 17-03-2021 11:43 م

خدمات التوصيل الخميس كالمعتاد للمطاعم ومحال الحلويات

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الوكيل الاخباري - تابعت غرفة تجارة عمان مطالب العديد من اصحاب المطاعم والحلويات بالسماح لهم بالتوصيل المنزلي خلال ساعات الحظر الشامل الخميس حتى الساعة الثانية عشر من منتصف ليلة الغد اسوة بباقي ايام الاسبوع .

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وقد تمت الموافقة من الجهات المعنية على هذا الطلب دعما من الحكومة لمنتسبي هذا القطاع المهم ولتقديم الخدمة للمواطنين في نهاية الاسبوع .


ووجه رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق الشكر لمعالي وزير الصناعة والتجارة ولمعالي وزير الداخلية على جهودهم وتواصلهم المستمر مع الغرفة والقطاع الخاص  بشكل عام والاستماع لمشاكل قطاع التجارة والخدمات والعمل على حلها .


 




 

 


 

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