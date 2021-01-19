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الثلاثاء، 19-01-2021 01:08 م

خدمات مجانية للأمراض الصدرية للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة بإقليم الشمال

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الوكيل الاخباري - أعلن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة، عن تقديم حزمة من الخدمات الطبية المجانية في مجال الأمراض الصدرية للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة، بالشراكة مع جمعية مصح النور للأمراض الصدرية، في اقليم الشمال/ محافظة المفرق، "المستشفى الإيطالي".

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وقال المجلس في بيان اليوم الثلاثاء، ان المبادرة تشمل المشورة الطبية والعلاج في مجال الأمراض الصدرية، من خلال التواصل مع مكتب ارتباط اقليم الشمال التابع للمجلس في محافظة اربد، أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمجلس.

 

وبحسب البيان يجري تحويل الحالات من خلال التنسيق المشترك بين ضباط الارتباط في كل من المجلس والعيادات التابعة للجمعية وفق خطوات احترازية تضمن المحافظة على تدابير السلامة العامة في ظل جائحة كورونا.


--(بترا)

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