خدمة جديدة من مؤسسة الغذاء والدواء

الوكيل الإخباري - أطلقت المؤسسة العامة للغذاء والدواء خدمة إلكترونية جديدة خاصة بإنجاز فواتير التصدير إلكترونيا لمستحضرات التجميل والمستحضرات التجميلية الصيدلانية والأجهزة والمستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات والمواد الأولية.

اضافة اعلان



وأشار مدير عام المؤسسة الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات أن الخدمة المستحدثة تمكن متلقي الخدمة من إنجاز كافة الإجراءات المرتبطة بإصدار موافقة التصدير إلكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة المؤسسة، مبينا أن الخدمة تتضمن إنجاز فواتير تصدير المستلزمات الطبية المسجلة وغير المسجلة وفواتير وتصدير مواد التجميل وفواتير تصدير منتجات البحر الميت وموادها الخام وفواتير المواد الأولية وفواتير إعادة تصدير مواد التجميل المستوردة والفواتير المشتركة التي تتضمن مواد تجميل ومستلزمات طبية.



وأضاف، أن الخدمة تسهم في تبسيط إجراءات إنجاز الفواتير أمام متلقي الخدمة، مشيرا إلى توجه المؤسسة المستمر نحو أتمتة خدمات جديدة ضمن خطة التحول الإلكتروني الخاصة بالمؤسسة وبما يترجم التوجيهات الملكية السامية بضرورة الارتقاء المستمر بكفاءة ونوعية الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن.



وتتوفر الخدمة التي تمت أتمتتها من قبل مديرية الأجهزة الطبية والمستلزمات – شعبة المعلومات على الرابط الإلكتروني :



http://application.jfda.jo/cosmo

