الأحد 20-02-2022
الوكيل الاخباري

بريطانيا تسمح لمصابي كورونا بالذهاب إلى العمل واستخدام المتاجر ووسائل النقل العام

التعليم العالي : 13243 طلبا للقبول الموحد

بلينكن: كل المؤشرات تدل على أن روسيا "على وشك" غزو أوكرانيا

توصية بإحالة مخالفات في "الأردنية والهاشمية ومؤتة والتكنولوجيا" لمكافحة الفساد

البرلمان العربي يؤكد دعمه للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب المركزية

بريطانيا تسجل 74 وفاة و 25696 إصابة بفيروس كورونا

خرفان يبحث مع الأونروا تعزيز عمل المؤسسات المجتمعية في المخيمات

مراكز فحص كورونا لأيام الأسبوع باستثناء الجمعة - اسماء

الاعلام النيابية تستنكر عرض فيلم بطلته مجندة إسرائيلية دعت زملاءها لقتل أطفال غزة

172 مليون دينار عائدات قطاع السياحة خلال الشهر الأول من العام الحالي

الأحد، 20-02-2022 06:53 م

خرفان يبحث مع الأونروا تعزيز عمل المؤسسات المجتمعية في المخيمات

120221395856272938237


الوكيل الاخباري - بحث مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان، مع مديرة عمليات الأونروا لمنطقة الأردن مارتا لورينزو، جملة من الموضوعات المتعلقة بعمل الوكالة في المملكة، بما فيها تسهيل وتعزيز عمل المؤسسات المجتمعية العاملة في عدد من المخيمات في المملكة.

وحسب بيان الدائرة، اليوم الأحد، ناقش الطرفان عددا من المشاريع التي تعتزم الوكالة تنفيذها في المخيمات، وآلية وضع خارطة الطريق للتعيينات في الوكالة للوصول إلى نسبة تعيين 7.5 بالمئة من العاملين بالمياومة وبشكل تدريجي، بالإضافة إلى المعايير والأسس التي سيجري العمل بها من أجل ذلك.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
22022209234127855620

التعليم العالي : 13243 طلبا للقبول الموحد

348e9b9371563eb78418b31f3def37f8

توصية بإحالة مخالفات في "الأردنية والهاشمية ومؤتة والتكنولوجيا" لمكافحة الفساد

وزارة الصحة

مراكز فحص كورونا لأيام الأسبوع باستثناء الجمعة - اسماء

w

الحنيفات: قطاع الاستزراع السمكي يحظى باهتمام واسع من وزارة الزراعة

62125e252cd38

مركز الأمن السيبراني يعلّق على ادعاءات مواطنين بتعرض هواتفهم للاختراق عبر "بيغاسوس"

Screenshot_2

مركز الأمن السيبراني: دول ومجموعات إرهابية تقف وراء الهجمات السيبرانية على الأردن

أخبار متعلقة
w

المساعد للعمليات والتدريب يتابع تجربة رماية صواريخ التيرمينيتر

الصفدي 2

الصفدي يلتقي المفوض العام للأونروا الخميس

133-005907-contributions-saudi-uae-unrwa-programs-disruption-5

وظائف شاغرة للأردنيين في الأونروا - تفاصيل

1202219205519314021185

187 مريضاً راجعوا مستشفى الجامعة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

1

الحنيفات يرافق طوارئ وزارة الزراعة