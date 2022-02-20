خرفان يبحث مع الأونروا تعزيز عمل المؤسسات المجتمعية في المخيمات

الوكيل الاخباري - بحث مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان، مع مديرة عمليات الأونروا لمنطقة الأردن مارتا لورينزو، جملة من الموضوعات المتعلقة بعمل الوكالة في المملكة، بما فيها تسهيل وتعزيز عمل المؤسسات المجتمعية العاملة في عدد من المخيمات في المملكة.



وحسب بيان الدائرة، اليوم الأحد، ناقش الطرفان عددا من المشاريع التي تعتزم الوكالة تنفيذها في المخيمات، وآلية وضع خارطة الطريق للتعيينات في الوكالة للوصول إلى نسبة تعيين 7.5 بالمئة من العاملين بالمياومة وبشكل تدريجي، بالإضافة إلى المعايير والأسس التي سيجري العمل بها من أجل ذلك.

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