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الخميس، 30-06-2022 04:39 م

خرفان يبحث مع مديرة عمليات الأونروا في الأردن القضايا المشتركة

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الوكيل الإخباري - بحث مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية، المهندس رفيق خرفان، مع مديرة عمليات الأونروا في الأردن، مارتا لورينزو، اليوم الخميس، عددا من القضايا المتعلقة بعمل الوكالة في المملكة.

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وأشاد خرفان بنجاح عملية انتخابات اتحادات العاملين في الوكالة، والتي جرت خلال الشهر الماضي، مؤكدا إتمامها وإدارتها بكل مهنية وشفافية.


وبحث الطرفان، بحضور عضو لجنة فلسطين النيابية، النائب أحمد السراحنة، مخرجات الاجتماع السابق للمفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، مع اتحاد عاملي الوكالة في الأردن، لمناقشة عدة مواضيع تخص العاملين في الوكالة.


من جهته، طالب السراحنة بزيادة دعم الوكالة لمؤسسات المجتمع المدني ومراكز تأهيل المعاقين التابعة لها، مثمنا جهود الوكالة في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.


بدورها، أعربت لورينزو عن شكرها للحكومة الأردنية على دعمها الموصول لوكالة الغوث الدولية.

 




 

 


 

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