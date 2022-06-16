خريجات كلية الأميرة منى للتمريض يؤدين القسم القانوني

الوكيل الاخباري- احتفلت كلية الأميرة منى للتمريض بأداء القسم القانوني لمرشحات الفوج الثالث والعشرين، بحضور المساعد للإدارة والقوى البشرية العميد الركن حسان عناب.

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وعبر راعي الحفل في كلمة له عن اعتزاز وفخر القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي بالخريجات اللواتي سيحملن عظم المسؤولية بكل كفاءة، مؤكداً على أن هذا القسم هو منهج عمل وأنه يقع على عاتقكن الارتقاء باسم هذه الكلية العريقة، والتقيد بأخلاقيات المهنة ومبادئ الجندية التي تحتكم للضبط والربط العسكري.



بدوره شكر مفتي عام القوات المسلحة الأردنية العميد الدكتور ماجد الدراوشة كلية الأميرة منى على جهودها التي تبذل دائماً في خدمة الإنسان والمجتمع، وقال: "إن مهنة التمريض هي قمة العمل الإنساني، وأن هذا القسم سيرافقكن مدى الحياة، وأن التعامل مع المرضى بالكلمة الطيبة واحترام خصوصياتهم يجذر عمق المهنة النبيلة ببعدها الإنساني".



حضر أداء القسم نائب رئيس جامعة مؤتة للشؤون العسكرية، ومدير شؤون الضباط، وعميد كلية الأميرة منى للتمريض.