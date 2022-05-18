خسائر نفوق عشرات آلاف الأسماك في مزارع وادي الأردن

الوكيل الإخباري - تجاوزت خسائر نفوق عشرات الآلاف من أسماك "الكارب" التي تربت في مزارع وادي الأردن، الـ 300 ألف دينار، وفق رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان خدام.

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وأشار خدام في تصريح لـ "المملكة"، الأربعاء. إلى أن أعداد الأسماك النافقة في وادي الأردن "ارتفعت"، بدون أن يحدد الكميات.



وأوضح أن هذه الأسماك "تعرضت للنفوق لأسباب مجهولة لغاية اللحظة"، مشيرا إلى أن "نفوق الأسماك بدأ منذ 5 أيام في مزارع في جنوب الأردن، وانتقل إلى مزارع الشمال لتشمل الخسائر 90% من المزارع دون معرفة سببه".



وأضاف خدام أن وزارة الزراعة "أخذت عينات للأسماك النافقة، وبانتظار النتائج للوقوف على الأسباب"، داعيا الحكومة إلى تشكيل خلية أزمة للوقوف على أسباب نفوق الأسماك في وادي الأردن لوقف الخسائر.

