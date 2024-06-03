خطابة إلكترونية توقع شاب ضحية نصب في الأردن

الوكيل الاخباري-تيماء عبيدات

اضافة اعلان

يحلم كل رجل بتكوين أسرة سعيدة مع زوجة يحبها ويشعر معها بالأمان، وهذا كان حلم الشاب فايز والذي يبلغ من العمر 38 عاما عندما قرر أن يبحث عن شريكة حياته عن طريق الانترنت.



وقال فايز لـ "الوكيل الإخباري" إنه بدأ يبحث عن فتاة ليتزوجها عن طريق "فيسبوك" فتعرف على الخطابة "أم نديم" لتجمعه مع فتاة تحمل المواصفات التي يرغب بها مقابل مبلغ مالي تحت مسمى "الحلوان".



وخلال المكالمة الأولى، والتي كانت تجمعه مع الفتاة والخطابة في آن واحد ليتعرف فيها الشاب على "العروس" بدأت تطلب منه مبلغ مالي مقابل أن تتجهز لاستقبال والديه إلى جانب طلب الخطابة 20 دينارا تحت بند "الحلوان"، وفق فايز.



وأضاف أنه أبلغ أهله ليذهبوا لخطبة الفتاة ليكتشف أن الخطابة قامت بحظر رقمه .



وبين أنه وقع في عملية نصب إلكتروني، لم يكن يعرف عقباها، حيث أنه اكتشف أنه لم يكن وحده ضحية الخطابة والعروس فهو و5 أشخاص آخرون في آن واحد .

وحذرت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية الأردنيين من كل ما يتعلق بالاحتيال المالي الإلكتروني.

وبينت أن بالرغم من تحذيراتها العديدة والمتكررة إلا إنها ما زالت تتعامل مع أعداد كبيرة من الشكاوى وبشكل يومي.