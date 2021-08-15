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الأحد، 15-08-2021 09:08 ص

خطة أمنية بالتزامن مع إعلان نتائج التوجيهي

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الوكيل الإخباري- أكدت إدارة السير، اليوم الأحد، على إنتشار واسع لمرتبات الإدارة في العاصمة ومختلف المحافظات تترافق مع عودة الطلبة إلى مقاعدهم الدراسية حفاظاً على الإنسيابية المرورية والتأكد من التباعد الجسدي داخل مركبات نقل الطلاب .

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وأضافت إدارة السير أن هناك خطة مرورية مع إقتراب موعد إعلان نتائج الثانوية العامة لضبط كافة المخالفات المرورية الخطرة التي تؤثر على سلامة المواطنين وتسبب الإزدحامات المرورية .

 

ونوهت إدارة الدوريات الخارجية إلى تعزيز جميع الطرق الخارجية بعدد إضافي من الدوريات منذ ساعات الصباح الباكر مع بدايات الدوام الإسبوعي. مشيرة إلى ضرورة تقيد السائقين بالسرعات المقررة على الطرق الخارجية وخاصة الطرق التي تمر من خلال بعض التجمعات السكنية.

 

 




 

 


 

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