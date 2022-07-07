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الخميس، 07-07-2022 11:58 ص

خطّة أمنية ومرورية وبيئية شاملة خلال أيام عيد الأضحى المبارك

شرطة سير (3)


الوكيل الإخباري - أعلنت مديرية الأمن العام عن البدء بتنفيذ خطّة أمنية شاملة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، واشتملت الخطة على ثلاثة محاور: أمنية ومرورية وبيئية، بهدف الحفاظ على الأمن والنظام العام وتوفير الأجواء الملائمة للإخوة المواطنين خلال أيام العيد وضبط المخالفات المرورية والبيئية.

وسيتم تكثيف الانتشار الأمني ونشر الدوريات الآلية والراجلة وتوزيعها ضمن الأحياء السكنية والمناطق ذات الاكتظاظ السكاني والأسواق وأماكن الترفيه؛ للحفاظ على الأمن والنظام العام ومتابعة أية بلاغات أو شكاوى.

وتُنفذ الإدارات المرورية خطّة مرورية تهدف إلى التخفيف من الازدحامات المرورية وضبط المخالفات المرورية لا سيَّما الخطِرة والمُعيقة لحركة السير، داعيةً الإخوة السائقين الالتزام التام بقواعد السير والابتعاد عن ارتكاب المخالفات والسلوكيات المرورية الخاطئة التي تُساهم في إيجاد الازدحامات المرورية الخانقة.


أما المحور البيئي، فستقوم الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ جولات وحملات على الأسواق والمحال التجارية وأماكن التجمعات العامة لغايات المحافظة على النواحي البيئية والصحية إلى جانب تكثيف حملاتها في المناطق الحرجية وأماكن بيع الأضاحي للحيلولة دون وقوع أية مخالفات قد تقع من بعض المواطنين مثل القيام بذبح الأضاحي على الطرقات العامة وفي الأحياء السكنية.

كما وضعت مديرية الدفاع المدني خطة الطوارئ الخاصة بعطلة عيد الأضحى المبارك موضع التنفيذ، وذلك من خلال تكثيف الجولات الميدانية من قبل إدارة الوقاية والحماية الذاتية على كافة المنشآت والأسواق التجارية ودور الألعاب وغيرها من المرافق المختلفة التي يرتادها المواطنون خلال عطلة العيد.

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ودعت إلى انتهاج السلوك الوقائي والابتعاد عن الممارسات والسلوكيات الخاطئة التي تكون سبباً في وقوع الحوادث.


 وتُهيب مديرية الأمن العام بالمواطنين الالتزام بالتعليمات والابتعاد عن أية مخالفات مرورية أو بيئية داعية إياهم إلى ضرورة الإبلاغ عن أية مخالفات على رقم الطوارئ الموحد (911)وكل عام وأنتم بخير.

 




 

 


 

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