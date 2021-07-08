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الخميس، 08-07-2021 11:57 ص

خطة اقتصادية حكومية تخرج للضوء خلال اسابيع

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الوكيل الإخباري -  كشف رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، عن خطة اقتصادية سترفعها الحكومة إلى جلالة الملك عبد الله الثاني.اضافة اعلان


وأضاف الخصاونة، خلال زيارته إلى مصنع الدرة في مدينة الحسن الصناعية بمحافظة إربد، أنّ الخطة الاقتصادية ستكون جاهزة خلال أسابيع تُحدد بمشاريع مرتبطة بأهداف، لافتا إلى أن الحكومة ملتزمة بتنفيذها خلال ٢٤ شهرا.

وأكّد أنّ الحكومة ستعمل على تذليل الإجراءات البيروقراطية وإزالة المعيقات أمام القطاع الخاص؛ بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتمكين القائم منها.

وأشار إلى أنّ القطاع الخاص شريك أساسي ويتوجب إزالة أي معيقات إجرائية أو بيروقراطية تعترض عمله.

ولفت إلى أنّ “أرقامنا أصبحت آمنة فيما يتعلّق بجائحة كورونا والعودة إلى التعليم الوجاهي بداية أيلول المقبل، وفتح مختلف القطاعات”.

وشدد على أنّ الاستمرار بتلقّي المطاعيم أمر أساسي من أجل الوصول إلى صيف آمن، إلى جانب الاستمرار في اتّباع إجراءات السلامة والوقاية.

 




 

 


 

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