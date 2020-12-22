خطة امنية للدورة التكميلية للثانوية العامة

الوكيل الإخباري- قال مدير الامن العام اللواء الركن حسين الحواتمة ان رجال الامن العام ومن كافة تشكيلاتهم يواصلون الليل بالنهار للقيام بواجباتهم باعلى درجات المهنية والحرفية للحفاظ على الامن والاستقرار وانفاذ القانون ووضع حد لكل من يحاول التعدي عليه او الاخلال به وبكل حزم ودون اي تهاون .

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واكد الحواتمة خلال ترأسه لاجتماع امني على بدء الانتشار الامني وتنفيذ الخطط الامنية المتزامنة مع رأس السنة الميلادية، بدءاً من هذا اليوم ولغاية انتهاء كافة الاحتفالات بتلك المناسبات .



مشدداً على ضرورة تطبيق الخطط الامنية الموضوعة والمرورية وتعزيز الانتشار الامني حولها وتكثيف وتفعيل نقاط الغلق والدوريات الآلية والراجلة واشراك مسعفين من الدفاع المدني للمساعدة وتقديم العون الطبي والاسعافي ، وانفاذ اوامر الدفاع ومنع التجمعات ومراقبة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء وسائل السلامة العامة .



واشار الحواتمة الى انه بالتوازي مع تلك الخطط ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الامنية اللازمة وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم مع بدء امتحانات الثانوية العامة التكميلية لعام 2020/2021 وبما يضمن سيرها دون اي تجاوزات ووفق الاشتراطات والبروتوكولات الصحية للوقاية من فيروس كورونا .



واستمع مدير الامن العام لايجاز قدمه مساعده للعمليات حول الخطط الامنية وجملة الاجراءات التي وضعت للتعامل مع هذه الواجبات وبالاشتراك بين مختلف تشكيلات ووحدات مديرية الامن العام.



