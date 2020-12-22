الثلاثاء 22-12-2020
الوكيل الاخباري

خطة امنية للدورة التكميلية للثانوية العامة

قراران حكوميان بشأن الرواتب وحظر الجمعة الشامل

الجمارك تضبط زيت حشيش داخل طعام حيوانات !

وزارة الصحة : سلالة كورونا الجديدة ناقوس خطر بالنسبة للأردن

بشرى سارة لاهالي عمان

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

مع ظهور سلالة جديدة لكورونا .. جاهزية المملكة تحسم الأمر وتطمئن الاردنيين

تحذيرات هامة حول المنخفض الجوي القادم

مدير مركز الحسين للسرطان يوضح للوكيل : اخذ مرضى السرطان للقاح كورونا تحدده المناعة

الصحة توضح للوكيل : اللقاح ضد فيروس كورونا سيكون بجرعتين

الثلاثاء، 22-12-2020 02:30 م

خطة امنية للدورة التكميلية للثانوية العامة

833755992


الوكيل الإخباري- قال مدير الامن العام اللواء الركن حسين الحواتمة ان رجال الامن العام ومن كافة تشكيلاتهم يواصلون الليل بالنهار للقيام بواجباتهم باعلى درجات المهنية والحرفية للحفاظ على الامن والاستقرار وانفاذ القانون ووضع حد لكل من يحاول التعدي عليه او الاخلال به وبكل حزم ودون اي تهاون  .

اضافة اعلان

واكد الحواتمة خلال ترأسه لاجتماع امني على بدء الانتشار الامني وتنفيذ الخطط الامنية المتزامنة مع رأس السنة الميلادية، بدءاً من هذا اليوم ولغاية انتهاء كافة الاحتفالات بتلك المناسبات  .


مشدداً على ضرورة تطبيق الخطط الامنية الموضوعة والمرورية وتعزيز الانتشار الامني حولها وتكثيف وتفعيل نقاط الغلق والدوريات الآلية والراجلة واشراك مسعفين من الدفاع المدني للمساعدة وتقديم العون الطبي والاسعافي ، وانفاذ اوامر الدفاع ومنع التجمعات ومراقبة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء وسائل السلامة العامة .


واشار الحواتمة الى انه بالتوازي مع تلك الخطط ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الامنية اللازمة وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم مع بدء امتحانات الثانوية العامة التكميلية لعام 2020/2021 وبما يضمن سيرها دون اي تجاوزات ووفق الاشتراطات والبروتوكولات الصحية للوقاية من فيروس كورونا .


واستمع مدير الامن العام لايجاز قدمه مساعده للعمليات حول الخطط الامنية وجملة الاجراءات التي وضعت للتعامل مع هذه الواجبات وبالاشتراك بين مختلف تشكيلات ووحدات مديرية الامن العام.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1220207161318448531036

قراران حكوميان بشأن الرواتب وحظر الجمعة الشامل

720194205415828191094

الجمارك تضبط زيت حشيش داخل طعام حيوانات !

320201619473925250977

المحكمة تقرر إلغاء نتائج انتخابات صناعة إربد

12202019172118119625138

وزارة الصحة : سلالة كورونا الجديدة ناقوس خطر بالنسبة للأردن

49735183_1221416361316792_4785306455005724672_o

إصدار 278 ألف شهادة عدم محكومية منذ بداية العام

1220202115557180670967

بشرى سارة لاهالي عمان

أخبار متعلقة
20141141533RN261

القبض على 4 أشخاص قاموا بالتحطيب الجائر في إربد - صور

3202025112735488161184

القبض على شخص قام باطلاق النار على آخر في مدينة اربد

3202020221921905877151

وزير التربية يناشد طلبة التوجيهي وذويهم

11202010194754865573203

الأمن يكشف تفاصيل اعتداء جديد على حدث

11202013121814668801776

إنقاذ سيدة وأطفالها بعد تعرض مركبتهم للاحتراق

11

شاهد ..الأمن يتلف كميات كبيرة من المواد المخدرة