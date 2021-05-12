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الأربعاء، 12-05-2021 04:44 م

خطة امنية ومرورية خلال عطلة العيد في عجلون

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الوكيل الاخباري - اعدت مديرية شرطة محافظة عجلون خطة امنية ومرورية ضمن استعداداتها لعطلة عيد الفطر السعيد لتسيير امور المواطنين.

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وقال مدير شرطة المحافظة العقيد فخري القطارنــة لــ "بترا" ان ضبط العملية المرورية وتكثيف تواجد الدوريات سيتركز على الاماكن التي تشهد اكتظاظا بالسكان من خلال برنامج مناوبات خاصة في ظل تمديد ساعات التجول الى الساعة العاشرة للمنشآت التجارية والحادية عشرة للأفراد.


واشار انه سيتم التركيز على منع الاصطفاف المزدوج للمركبات أو العشوائي خصوصا وسط المدينة وتعزيز رقباء السير وإجراء التحويلات اللازمة في الشوارع إذا تطلب الأمر للتخفيف من الأزمات داعيا المواطنين وسائقي المركبات إلى التعاون مع المديرية من أجل تأمين حركة مرورية سلسلة.


وبين ان الهدف من الخطة توفير الحماية للمواطنين والممتلكات العامة والخاصة ومنع الجريمة مؤكدا على اهمية تعاون الجميع مع الجهود التي تبذلها كافة الجهات المعنية والالتزام بإجراءات الصحة والسلامة العامة والحفاظ على مسافة الأمان وفقاً لأوامر الدفاع الهادفة للحفاظ على سلامة المواطنين ومنع انتشار فيروس كورونا.


--(بترا)

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