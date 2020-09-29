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الثلاثاء، 29-09-2020 01:46 م

خطة جديدة لمواجهة كورونا بالاردن وهذه شروط عودة حظر التجول

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة، الدكتور غازي شركس، ان الوزارة وضعت خطة للتعامل مع زيادة عدد الاصابات بفيروس كورونا ومواجهة الواقع الجديد.
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 ولفت شركس ان جميع المستشفيات الحكومية جاهزة لاستقبال المصابين بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن الوزارة تواصل عمليات التوسّع في القطاع الصحي لمواكبة تطورات الوضع الوبائي.

واشار إلى انشاء مختبر خاص بإجراء فحوصات كورونا في مستشفى البشير وآخر في محافظة الزرقاء وواحد في العقبة، مؤكدا أنه وفي حال اضطرت الوزارة للتوسع فإنها لن تتردد بفتح مختبرات جديدة.

 واضاف انه في المرحلة الحالية لا نستطيع الجزم بأي حظر شامل ويعود الامر لقرارات لجنة الاوبئة وخلية الازمة.

 




 

 


 

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