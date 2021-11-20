السبت 20-11-2021
الوكيل الاخباري

خطة حكومية للرقابة على الاسواق

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السبت، 20-11-2021 02:55 م

خطة حكومية للرقابة على الاسواق

رئاسة


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد مصدر في وزارة الصناعة والتجارة والتموين ان الوزارة باشرت في اعداد خطة لادامة عمل المخابز والرقابة على الأسواق خلال فصل الشتاء .

وكانت الوزارة أعلنت للإبلاغ عن شكاوى الأسواق من خلال :

هاتف رقم (065661176) 
 
الفيس بوك (https://www.facebook.com/mit.gov.jo/)

الموقع الالكتروني (https://www.mit.gov.jo/ )

تطبيق الهواتف الذكية – وزارة الصناعة والتجارة والتموين .

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