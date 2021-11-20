خطة حكومية للرقابة على الاسواق

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد مصدر في وزارة الصناعة والتجارة والتموين ان الوزارة باشرت في اعداد خطة لادامة عمل المخابز والرقابة على الأسواق خلال فصل الشتاء .



وكانت الوزارة أعلنت للإبلاغ عن شكاوى الأسواق من خلال :



هاتف رقم (065661176)



الفيس بوك (https://www.facebook.com/mit.gov.jo/)



الموقع الالكتروني (https://www.mit.gov.jo/ )



تطبيق الهواتف الذكية – وزارة الصناعة والتجارة والتموين .

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