خطة حكومية للرقابة على الاسواق

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد مصدر في وزارة الصناعة والتجارة والتموين ان الوزارة باشرت في اعداد خطة لادامة عمل المخابز والرقابة على الأسواق خلال فصل الشتاء .
وكانت الوزارة أعلنت للإبلاغ عن شكاوى الأسواق من خلال :
هاتف رقم (065661176)
الفيس بوك (https://www.facebook.com/mit.gov.jo/)
الموقع الالكتروني (https://www.mit.gov.jo/ )
تطبيق الهواتف الذكية – وزارة الصناعة والتجارة والتموين .
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