خطة حكومية من ثلاث محاور لتشغيل الاردنيين

الوكيل الاخباري -

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كشف الناطق الاعلامي في وزارة العمل، محمد الزيود، عن خطة متكاملة أعدتها الوزارة، تقوم على ثلاثة محاور وتستهدف تشغيل الأردنيين وإعادة تأهيلهم وتدريبهم لدخول سوق العمل، خاصة في ظلّ ارتفاع أرقام البطالة بين الشباب الأردنيين والتي وصلت إلى 50%.وقال الزيود في تصريحات صحفية إن الخطة تتكون من ثلاثة محاور رئيسية سيتم تنقيذها على المدى المتوسط والقصير بالتعاون والتنسيق مع كافة الشركاء؛ المحور الأول يتكون من تنظيم شؤون العمالة الوافدة، والمحور الثاني حوكمة اجراءات التفتيش، والمحور الثالث ضبط جانبي العرض والطلب، مؤكدا أن هذه الاجراءات من شأنها تنظيم وضبط سوق العمل والاحلال والتشغيل.