خطة رقابية لمؤسسة الغذاء والدواء خلال عطلة عيد الأضحى

الوكيل الاخباري - بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، أعلنت المؤسسة العامة للغذاء والدواء ممثلة بمديرها العام الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات عن خطتها الرقابية خلال هذه الفترة استمرارا للجهود الرقابية الدورية في ضمان انسياب غذاء ودواء آمن وسليم للمواطنين .

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وبينت المؤسسة في بيان صحفي، أن فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة في كافة فروعها المنتشرة في مختلف محافظات المملكة تواصل ضمن الخطة تنفيذ جولات تفتيشية على مدار الساعة من خلال مناوبات صباحية ومسائية لمتابعة الالتزام بتطبيق الشروط الصحية وأنظمة الحفاظ على صحة وسلامة وجودة الغذاء خلال كافة مراحل تداوله لا سيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وستستمر المؤسسة في استقبال ملاحظات واستفسارات وشكاوى الإخوة المواطنين خلال الفترة ذاتها على مدار الأربع وعشرين ساعة من خلال خط الشكاوى المجاني ١١٧١١٤ والبريد الإلكتروني info @ jfda.jo وعبر تطبيق الواتس اب على الرقم ٠٧٩٥٦٣٢٠٠٠، فضلا عن تكثيف الجهود المتعلقة بمتابعة الشكاوى والتعامل معها.