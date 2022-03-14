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الإثنين، 14-03-2022 01:34 م

خطة رقابية من الغذاء والدواء استعدادًا لرمضان

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الوكيل الاخباري - باشرت المؤسسة العامة للغذاء والدواء تنفيذ خطتها الرقابية والتوعوية استعدادًا لشهر رمضان المبارك لضمان انسياب غذاء آمن وسليم للمواطنين حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

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وأشار مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار محمود مهيدات إلى إجراء مسحًا شاملًا للمستودعات الغذائية وأسواق الجملة والمولات للتأكد من صلاحية الأغذية وظروف تخزينها ومتابعة المخزون وانسياب المواد الغذائية وتدقيق الوثائق الرسمية اللازمة.
  
وأكد على أن الحملة تأتي استمرارًا للجهود الدورية التي تنفذها فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة في كافة فروعها في محافظات المملكة كجهة رقابية وطنية تعمل على ضمان سلامة ومأمونية غذاء المواطن.


وتهدف الخطة، وفق مهيدات إلى تكثيف المراقبة والمتابعة الحثيثة للتأكد من إلتزام المنشآت بتطبيق الإشتراطات والمعايير الصحية اللازمة من حيث إعداد وتحضير الأغذية وعرضها وتخزينها وسلامة مدخلات الإنتاج، لا سيما الأغذية ذات الخطورة العالية والأغذية التي تشهد طلبًا واستهلاكًا متزايدًا خلال شهر رمضان بما فيها العصائر، الحلويات الرمضانية والقطايف، اللحوم والدواجن الطازجة والمجمدة، الألبان ومشتقاتها، التمور والمكسرات.


وأضاف، أن الحملات الرقابية المكثفة ستستهدف خلال رمضان محال بيع وإعداد الحلويات والقطايف ، المخابز، محال بيع العصائر، المطاعم الشعبية ، مطاعم الوجبات السريعة، مطاعم المناسبات والتواصي، المحامص، محال بيع اللحوم والدواجن والملاحم، محال بيع الألبان والأجبان والمواد التموينية، المولات والأسواق الكبرى، موائد الإفطار الخيرية وأسواق بيع الأغذية بالجملة ومستودعات الأغذية، فضلًا عن متابعة الباعة المتجولين والمواد الغذائية المعروضة من قبلهم من خلال المشاركة في لجان السلامة العامة والتنسيق المشترك مع البلديات والشرطة البيئية لغايات الكشف كحملات رقابية، مشددًا على أن المؤسسة ستتخذ إجراءات مشددة بحق المؤسسات المخالفة.


وأضاف مهيدات أن الخطة تركز على التوعية لتثقيف المستهلكين والقائمين على المنشآت الغذائية بأفضل الممارسات وتفعيل الرقابة الذاتية في المنشآت، ضمن برنامح خاص لتوعية القائمين على مصانع ومعامل العصائر والألبان وتسحيب الدواجن واللحوم والأسماك والحلويات والمخابز حول التعامل مع المادة الغذائية.

 


 




 

 


 

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