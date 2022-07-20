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الأربعاء، 20-07-2022 05:26 م

خطة عمل فورية بشأن تأخير رحلات الملكية

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الوكيل الاخباري - قام وزير النقل المهندس وجيه عزايزة بجولة تفقدية لمطار الملكة علياء الدولي للاطلاع على سير العمل وجودة الخدمات المقدمة للمسافرين في ضوء الازدياد الملحوظ في أعداد المسافرين القادمين والمغادرين خلال موسم الاصطياف الحالي. 

واطلع عزايزة خلال الجولة على سير الاجراءات خلال رحلة المسافر المغادر من حيث اجراءات التفتيش الأمني والتشييك على كاونترات الحجز وبوابات الطائرات وكذلك للمسافر القادم من لحظة وصول الطائرة لحين استلام الحقائب والتركيز على الوقت المستغرق في هذه الرحلة والعقبات التي تواجه المسافرين.

وعلى هامش الزيارة عقد الوزير اجتماعا مع إدارة المطار ممثلة بمجموعة المطار الدولي والأجهزة الأمنية المعنية والجمارك الأردنية و ممثلي شركة الملكية الأردنية الناقل الوطني والذي  أكد فيه على ضرورة تكاتف جهود إدارة المطار وكافة الأجهزة المعنية والملكية الأردنية وخطوط الطيران العاملة في المطار للرقي بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين والذي لا يتأتى إلا من خلال التنسيق المسبق والمستمر سيما في أوقات الذروة.

واستمع المهندس عزايزة لوجهات نظر الجهات المعنية حول موضوع تأخير وإعادة جدولة عدد من الرحلات المغادرة من خلال الناقل الوطني مؤكدا على ضرورة إيجاد الحلول الناجعة والفورية للتخلص من هذه الظاهرة.

هذا وقد خلص الاجتماع إلى الإتفاق على خطة عمل فورية تقوم بها الجهات المعنية لإنهاء موضوع تأخير وإعادة جدولة الرحلات بما يضمن حقوق المسافرين مع ضرورة إبلاغهم عن حالات التأخير وإعادة الجدولة قبل وقت كاف من الموعد المعلن وذلك تجنباً للاكتظاظ ومراعاة لوقتهم.

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