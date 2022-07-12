خطة لأتمتة الإجراءات بالمراكز البرية الأردنية

الوكيل الإخباري - قال مدير عام الجمارك، لواء جمارك جلال القضاة، الثلاثاء، إنّ دائرة الجمارك لديها خطة لأتمتة إجراءاتها في جميع المراكز الجمركية؛ لتسهيل وتسريع إجراءات المسافرين في المعابر البرية.

اضافة اعلان



وقال القضاة إن دائرة جمارك وضعت خطة طوارئ لاستقبال الحجاج، حيث عُزز مركز حدود المدورة بكوادر بشرية لاستقبال الحجاج وتسريع العمليات الجمركية في المعبر لدخولهم إلى المملكة.



وأشار، إلى أن جميع الأجهزة المعنية في مركز حدود المدورة عززت كوادرها البشرية، حيث إنّ التعليمات واضحة لكافة الاجهزة بضرورة التعاون وتسهيل إجراءات الحجاج وسرعة إنجاز معاملاتهم وخروجهم من المركز وعودتهم سالمين.



وفيما يتعلق بعمل دائرة الجمارك، أكّد القضاة، أن خطة الجمارك تحسين إجراءاتها وتسهيلها أتمتتها وربطها مع بقية الدوائر والمديريات المعنية سواء الجمركية أو باقي الأجهزة بحيث يسهل الإنجاز وسرعة معاملات المسافر سواء له أو لمركبته من حيث رخص الإدخال.



وبين، أنه يصبح هناك أتمتة للعمليات الجمركية، حيث يكون هناك بعد عطلة عيد الأضحى عملية متاحة للمواطن يستطيع من خلال منصة دائرة الجمارك إدخال معلوماته من بلده و مجرد وصوله للحد الجمركي تكون معلوماته موجودة، كما يستطيع دفع الرسوم الجمركية إلكترونيا بحيث تكون مدة مكوثه في الحد الجمركي سريعة وتكون الإجراءات سريعة وسهلة وميسرة.

