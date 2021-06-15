خطة لتطعيم سائقي الشاحنات القادمين إلى العقبة

الوكيل الإخباري - أعلن مدير مديرية الشؤون الصحية لمحافظة العقبة، صائب أبو عبود، الثلاثاء، عن وضع خطة لإعطاء سائقي الشاحنات القادمين إلى العقبة اللقاح الواقي من فيروس كورونا.

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وأضاف أبو عبود 'اعتبارا من اليوم الثلاثاء سنعمل على خطة لقطاع النقل وهو قطاع حيوي، لإعطاء اللقاح لسائقي الشاحنات'، مشيرا إلى أن الخطة 'وضعت بعد دراسة معمقة للأمر، والوصول إلى استحداث مركزين على الخط الصحراوي واحد في منطقة الراشدية والآخر على معبر جمرك وادي عربة'.



ولفت النظر إلى أنه 'خلال اليومين المقبلين، سيتم استقبال السائقين في نقطة مركز صحي القويرة الشامل وفي أقرب مركز لمعبر جمرك وادي عربة'.



وذكّر بأنه 'خلال الخمسة شهور الماضية عملت كوادر مديرية صحة العقبة بالتعاون مع الجهات المعنية في عملية إعطاء المطاعيم، حيث أنجزنا القطاعات السياحي والتجاري والصناعي والموانئ، أنجزنا نسبة ممتازة'.

