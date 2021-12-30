خطة لربط المسارات السياحية بالمفرق بمحافظات أخرى

الوكيل الإخباري - وضعت مديرية السياحة في المفرق خطة لعام 2022 لربط المحافظة بمحافظات أخرى فيما يتعلق بالمسارات السياحية، وذلك لوصول هذه المسارات إلى حيان المشرف ومدينة ارحاب الأثرية التي تحتوي على مجمع كنسي قديم اضافة الى مدينة ام الجمال.

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وقال مدير مديرية سياحة المفرق بسام التوبات أن المفرق حاليا تشهد استثمارا سياحيا كبيرا في منطقة السويلمة وهي مدينة مائية على مساحة 600 دونم، معتبرها الأكبر على مستوى الاردن.



وبين ان الخطة التي وضعت للعام الجديد تهدف لتعزيز الدور التنموي في محافظة المفرق التي تحتوي على مئات المواقع السياحية والأثرية، إضافة إلى تحسين الوضع الاقتصادي في المحافظة ومحاربة الفقر والبطالة، لافتا إلى أن السياحة تعتبر ركيزة اساسية في تنمية المجتمعات.



واضاف: "المفرق تحتوي على حجر البازلت الذي يعتبر ثروة للسياحة، مشيرا إلى أن السياحة في المحافظة تتباين بين السياحة الدينية والثقافية المتمثلة بالمواقع الاثرية عبر العصور."

