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الثلاثاء، 20-04-2021 04:22 م

خطة لمشاركة المستشفيات الخاصة في تطعيم المواطنين

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الوكيل الاخباري - ثمنت جمعية المستشفيات الخاصة التعاون والتنسيق القائمين بينها وبين المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات منذ تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد وحتى اليوم والمتضمن الدعم المتواصل لجهود وزارة الصحة الحثيثة للتعامل مع هذه الجائحة.
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وقال رئيس الجمعية الدكتور فوزي الحموري إنه كان لهذا التعاون والتنسيق دوراً هاماً وحيوياً وإيجابياً ساهم بشكل خاص في تمكين المستشفيات الخاصة من مواصلة سير عملها وبخاصة خلال فترة الحظر وتسهيل وصول العاملين في تلك المستشفيات إلى أماكن عملهم وكذلك وصول إمدادات الموردين الضرورية إليها، كما ساهم في تسهيل إجراءات استقبال المرضى الوافدين إلى المملكة لتلقي العلاج.

وأضاف أن جمعية المستشفيات الخاصة وخلية الأزمة باشرتا بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة في إجراءات تزويد المستشفيات الخاصة بمطاعيم الكورونا لغرض تطعيم كوادرها كافة كونهم يمثلون خط الدفاع الأول في مواجهة ومكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأشار الدكتور الحموري إلى أن هناك خطة قيد الترتيب والتنفيذ لمشاركة 27 مستشفى خاص في حملة التطعيم الوطنية لتشمل تطعيم المواطنين وإسناد جهود مراكز التطعيم الوطنية في أداء هذا الواجب الوطني.

 




 

 


 

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