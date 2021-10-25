خطة مرورية بديلة خلال ماراثون عمّان الجمعة المقبلة

الوكيل الإخباري - أعلنت الجمعية الأردنية للماراثونات، عن انتهاء الترتيبات اللازمة للخطة المرورية لإغلاقات الطرق وتحويلات السير، خلال منافسات ماراثون عمان الدولي الذي يقام يوم الجمعة المقبل.

اضافة اعلان



وأكدت الجمعية الأردنية للماراثونات في خبر صحفي، الاثنين، أن هذه الاغلاقات يقابلها طرق بديلة، لافتة إلى تواجد كوادر إدارة السير بهدف مُساعدة المواطنين على اتباع الطرق البديلة وتجنب الوقوف والتوقف بالطرقات التي سيسلكها الماراثون، توفيراً لوقتهم وجُهدهم.



وسيتم غلق مسار سباق الـ 42 كم بالكامل من فجر الجمعة وحتى الساعة الثانية عشر ظُهراً، حيثُ سيتم إغلاق الطريق المؤدي إلى شارع الجيش من أوتوستراد الزرقاء قبل تكية أم علي، والطريق المؤدي إلى وسط البلد من جبل عمان الدوار الثالث إلى وسط البلد، والطريق المؤدي من شارع الملكة عالية الى دوار الداخلية (شارع المدينة الرياضية)، والطريق من شارع الملكة نور إلى الدوار الرابع.



كما سيتم إغلاق الطريق من شارع عقبة بن نافع إلى شارع الأميرة بسمة و(وادي عبدون)، والطريق من شارع الأميرة بسمة إلى إشارات المهاجرين، والطريق من دوار القيسية إلى شارع المهاجرين، وطريق حي نزال إلى وسط البلد، وطريق نزول المصدار الى وسط البلد، والطريق القادم من شارع عين غزال الى راس العين، والطريق من الوحدات الى نزول المصدار.

