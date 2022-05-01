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الأحد، 01-05-2022 09:11 ص

خطة مرورية شاملة خلال عيد الفطر

شرطة ٢ وكيل


الوكيل الإخباري - تشمل الخطة المرورية المصاحبة لعيد الفطر، ثلاثة مراحل، تراعي الانفتاح الكامل خلال العيد بعد قيود الإغلاق التي رافقت جائحة كورونا في العامين السابقين.

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وأوضح مدير إدارة سير العاصمة العقيد رائد العساف، أن المرحلتين الأولى والثانية من الخطة تتعلقان بالإشراف على المصليات الخارجية والمساجد التي تقام فيها صلاة العيد، وكذلك تنظيم الحركة المرورية المصاحبة لزيارة المقابر.


أما المرحلة الثالثة متعلقة بالزيارات المتجهة إلى عمان والخروج منها، وفق العساف الذي أشار إلى تركيز خلال ثاني وثالث أيام العيد على المتنزهات والأسواق التجارية التي تضم أماكن ترفيهية.


وتحدث العساف عن تنسيق مع إدارة الأرصاد الجوية وإدارة الدوريات الخارجية بشأن الغبار.


وقال إن الخطة المرورية تنسجم وتأتي من خلال الخطة الأمنية المرورية الشاملة لمديرية الأمن العام.


وأشار العساف إلى وجود رقابة مكشوفة وخفية على الأسواق التجارية ومحيطها والطرق الرئيسية والفرعية للحد من السلوكيات المرورية الخاطئة التي قد تعيق الحركة المرورية.

 




 

 


 

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