خطة مرورية لتخفيف الازدحامات في معان

الوكيل الإخباري - نفذت بلدية معان الكبرى، اليوم السبت، وبالتعاون مع المعهد المروري وقسم السير في المحافظة، خطة مرورية جديدة للتخفيف من الازدحامات المرورية داخل الشوارع خلال الشهر الفضيل.

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وقال نائب محافظ معان ورئيس لجنة بلديتها عاطف البطوش، إنه وفي سياق الخطة الشمولية التي أعدتها لجنة بلدية معان لتوفير شروط السلامة العامة داخل المدينة؛ قامت لجنة البلدية بتنفيذ خطة مرورية بالتعاون مع الجهات المعنية؛ وذلك لتعزيز شروط السلامة العامة وحماية المشاة والتخفيف من حدة الازدحامات المرورية في الشوارع الرئيسة.



وأضاف أن البلدية قامت بعمل العديد من نقاط الغلق بواسطة الحواجز الاسمنتية، وتحديد مسارب المركبات، لافتا إلى أن الخطة المرورية لاقت استحسان أبناء المجتمع المحلي، كما أن البلدية تتابع وتقيم الخطة من خلال تلقي ملاحظات المواطنين.



وأشار البطوش إلى أن الخطة الشمولية تستهدف إزالة التشوهات البيئية والتجاوزات التي تعيق مرور المشاة والمركبات، وتحسين الصورة البيئية العامة للمدينة، وإبرازها بشكل حضاري.