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الإثنين، 12-04-2021 05:13 م

خطط أمنية ومرورية في شهر رمضان المبارك

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الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام انه ومع حلول شهر رمضان المبارك ولما لهذا الشهر الفضيل من خصوصية فقد أعدت مديرية الأمن العام خطة أمنية ومرورية شاملة للتخفيف عن المواطنين ومنع المخالفات الخطرة خلال الشهر الفضيل .
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وبين أن مديرية الأمن العام ستوفر الدعم اللوجستي والفني اللازم للدفاع المدني لتعزيز جاهزيته وتمكينه من تقديم الخدمة الإنسانية لمحتاجيها وفق أفضل مستوى خلال شهر رمضان المبارك،  فيما ستستمر بالتوازي مع ذلك الرقابة على تنفيذ وتطبيق أوامر الدفاع وفق الاشتراطات الصحية المُتبعة والتقيد بالإجراءات الوقائية حفاظاً على سلامة المواطنين . 
 
واضاف الناطق الاعلامي انه ومع بداية الشهر الفضيل ستُنفَذ خطط مرورية للتعامل مع المتغيرات المرورية التي تترافق والشهر الفضيل خاصة الازدحامات والاكتظاظات المرورية التي تشهدها مختلف الطرق الرئيسية واماكن التسوق والمجمعات التجارية وتهدف تلك الخطط المرورية للحفاظ على انسيابية الحركة المرورية قدر المستطاع ومنع ارتكاب المخالفات المعيقة والمعطلة لحركة السير كالاصطفاف المزدوج والمعيق لحركة السير وغيرها من المخالفات. 

 
وأكد، ان نجاح الخطط المرورية تستلزم تعاوناً ووعياً من الاخوة المواطنين من خلال تجنب ارتكاب المخالفات المعيقة لحركة المرور والامتثال لرجال السير والدوريات المنتشرة في مختلف الطرقات  وانتهاج سلوك وثقافة مرورية تسهل عليهم وعلى الآخرين خاصة عند التوجه للاسواق حيث ينصح باختيار اوقات مناسبة للتسوق لتجنب الازدحام خاصة في الساعات السابقة لرفع الأذان وبداية ساعات الحظر الجزئي .
 
 وفيما يتعلق بالشق الأمني من الخطة فانه وخلال هذا الشهر الفضيل ستشدد من الاجراءات الميدانية بحيث سيتم تعزيز التواجد الميداني من دوريات النجدة والبحث الجنائي والأمن الوقائي والدوريات الراجلة وفي مختلف المواقع التجارية والاسواق  للمراقبة او الضبط الامني وتسهيل حركة المواطنين وتقديم الخدمات لهم .

 




 

 


 

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