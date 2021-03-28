الأحد 28-03-2021
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الأحد، 28-03-2021 11:49 ص

خلال اجتماع حكومي

خطوط رئيسية لقرارات حكومية إثر كورونا

تفا
منظر عام للعاصمة عمان


الوكيل الإخباري - علم "الوكيل الإخباري" أن اجتماعا حكوميا يعقد في المركز الوطني للأمن وإدارة الازمات، حتى لحظة كتابة الخبر.

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ويأتي الاجتماع لمناقشة آخر مُستجدّات المنحنى الوبائي ، ودراسة القرارات والتوصيات في هذا الشأن، نتيجة لجائحة كورونا.

وأشار مصدر حكومي مطلع لـ"الوكيل الإخباري" ، أنه سيتم البحث بالإجراءات حول شهر رمضان المبارك ، لافتا أنه سيتم وضع "الخطوط الرئيسية" .

 

وأشار المصدر ، أن الإعلان عن قرارات تُعنى بالشهر الفضيل "سابق لأوانه" ، فقد تشهد المملكة تحسّنا في الوضع الوبائي ، وبالتالي العدول عن قرارات صارمة ، واتخاذ" إجراءات تخفيفية" ، على حدّ قوله.

 

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