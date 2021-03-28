خطوط رئيسية لقرارات حكومية إثر كورونا

الوكيل الإخباري - علم "الوكيل الإخباري" أن اجتماعا حكوميا يعقد في المركز الوطني للأمن وإدارة الازمات، حتى لحظة كتابة الخبر.
ويأتي الاجتماع لمناقشة آخر مُستجدّات المنحنى الوبائي ، ودراسة القرارات والتوصيات في هذا الشأن، نتيجة لجائحة كورونا.
وأشار مصدر حكومي مطلع لـ"الوكيل الإخباري" ، أنه سيتم البحث بالإجراءات حول شهر رمضان المبارك ، لافتا أنه سيتم وضع "الخطوط الرئيسية" .
وأشار المصدر ، أن الإعلان عن قرارات تُعنى بالشهر الفضيل "سابق لأوانه" ، فقد تشهد المملكة تحسّنا في الوضع الوبائي ، وبالتالي العدول عن قرارات صارمة ، واتخاذ" إجراءات تخفيفية" ، على حدّ قوله.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة