خطوط رئيسية لقرارات حكومية إثر كورونا

الوكيل الإخباري - علم "الوكيل الإخباري" أن اجتماعا حكوميا يعقد في المركز الوطني للأمن وإدارة الازمات، حتى لحظة كتابة الخبر.

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ويأتي الاجتماع لمناقشة آخر مُستجدّات المنحنى الوبائي ، ودراسة القرارات والتوصيات في هذا الشأن، نتيجة لجائحة كورونا.



وأشار مصدر حكومي مطلع لـ"الوكيل الإخباري" ، أنه سيتم البحث بالإجراءات حول شهر رمضان المبارك ، لافتا أنه سيتم وضع "الخطوط الرئيسية" .

وأشار المصدر ، أن الإعلان عن قرارات تُعنى بالشهر الفضيل "سابق لأوانه" ، فقد تشهد المملكة تحسّنا في الوضع الوبائي ، وبالتالي العدول عن قرارات صارمة ، واتخاذ" إجراءات تخفيفية" ، على حدّ قوله.

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