خط طيران جديد للسفر بدون توقف بين عمّان وواشنطن

الوكيل الاخباري - أعلنت شركة الخطوط الجوية المتحدة عن إطلاقها خط طيران جديد للسفر المباشر ودون توقف من مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة عمان إلى مركزها في مطار واشنطن دولس بواقع 3 رحلات أسبوعيا اعتبارا من 7 أيار.



وذكرت الشركة في بيان صحفي، اليوم الخميس، أنها ستكون مع افتتاح خط الطيران الجديد، الشركة الأميركية الوحيدة التي ستحلق برحلات بدون توقف من العاصمة عمّان إلى واشنطن، مؤكدة أن خط السفر الجديد هو جزء من التوسعة الأكبر في تاريخ الشركة المتحدة للطيران.

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