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الثلاثاء، 07-12-2021 11:09 ص

خفض نسب ري الحمضيات 80% بوادي الأردن .. ومحاسنة: الأمر معتاد سنوياً

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الوكيل الإخباري - جدد رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان خدام من بقاء خطر التعرض لجفاف السدود وتأثر المزروعات في منطقة وادي الأردن. 

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وقال خدام لـ " الوكيل الإخباري" إن سلطة وادي الأردن قامت بتقليل كميات المياه لري أشجار الحمضيات بنسة 80%. 


وأضاف أن تزويد المزارعين لري المزروعات الورقية المكشوفة يسير وفقاً لخطة معدة مسبقاً وبذات الكميات التي كانت مقررة سابقاً. 


وأشار إلى أن المياه التي دخلت السدود خلال المنخفض الأخير قليلة جداً ولن يزول خطر جفاف السدود إلا بالامطار الكافية. 


من جهتها قالت الأمين العام لسلطة وادي الأردن منار محاسنة، إن تقليل ري أشجار الحمضيات هو أمر معتاد خلال هذا الوقت من كل العام، خاصة بعد أول منخفض. 


واشارت محاسنة لـ " الوكيل الإخباري" إلى أن كميات المياه الموجودة في سد الملك طلال تكفي لري المزروعات، موضحة أن مناطق الأغوار من الشمال للجنوب لا تعتمد كلها على السدود. 


وأملت أن تشهد المملكة خلال الأيام القادمة تساقطا للامطار لتلافي خوف الوصول إلى الوضع الحرج. 


وأكدت محاسنة على أن خطتها المتعلقة بتزويد المزارعين بمياه الري خلال الموسم الشتوي الحالي تتواءم والحالة الجوية المرتقبة من خلال مؤشرات أرصاد الطقس.


وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تتأثر المملكة يوم غدٍ الأربعاء، بكتلة هوائية باردة ورطبة، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلاتها الاعتيادية بقليل، وتكون الأجواء باردة أثناء النهار في أغلب المناطق، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة وتتكاثر الغيوم تدريجيًا مع ساعات المساء، لتصبح الاجواء غائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، وتسقط زخات متفرقة من المطر بين الحين والآخر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى قد تكون في ساعات الليل غزيرة أحياناً

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