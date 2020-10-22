خلاف بين شاب و فتاة ينتهي بتعرضه للضرب المبرح بعمان

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أوضح الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام تفاصيل الحادثة التي جرى تداولها عبر المواقع الاخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي حول تعرض سائق للاعتداء من قبل مجموعة من فارضي الاتاوات واصحاب اسبقيات مؤكداً ان ذلك غير صحيح وان الحادثة وقعت نتيجة خلافات لحظية.

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مشيراً الى ان الحادثة وقعت بتاريخ 2020/9/18 م جنوب العاصمة اثر خلاف وقع بين السائق واحدى الفتيات نتيجة وقوفه امام العمارة التي تسكن بها حيث حضر ثلاثة اشخاص اثنان منهم من اقارب الفتاة وقاموا بالاعتداء بالضرب على ذلك الشخص واسعف للمستشفى لتلقي العلاج .



واكد الناطق الاعلامي انه تم في حينه من خلال التحقيقات تحديد هوية الاشخاص الثلاثة والقي القبض على احدهم وأُحيل للقضاء جرى توقيفه في حينها واتخذت بحقه الاجراءات الادارية بعد الافراج عنه فيما جرى التعميم على الشخصين الآخرين والبحث جارٍ عنهما.



